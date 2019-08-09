2019-08-09T12:42:30+03:00
Происшествия

Вечером в Рязани разбушуется непогода

Администрация города просит проявлять осторожность и бдительность
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Администрация Рязани, ссылаясь на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликовала метеопредупреждение. Сообщается, что к вечеру пятницы ожидается дождь и гроза. Порывы ветра составят до 18-23 метров в секунду.

Рязанцев и гостей города просят не парковать автомобили около деревьев и слабо укрепленных конструкций. Опасаться рекламных конструкций и ветхих домой с неустойчивой кровлей, а также дорожных знаков и вывесок. Проявлять осторожность и бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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