Вечером в Рязани разбушуется непогода

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-09T12:42:30+03:00

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Администрация Рязани, ссылаясь на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликовала метеопредупреждение. Сообщается, что к вечеру пятницы ожидается дождь и гроза. Порывы ветра составят до 18-23 метров в секунду.

Рязанцев и гостей города просят не парковать автомобили около деревьев и слабо укрепленных конструкций. Опасаться рекламных конструкций и ветхих домой с неустойчивой кровлей, а также дорожных знаков и вывесок. Проявлять осторожность и бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU