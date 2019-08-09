16-летний рязанский мотоциклист насмерть сбил мужчину на велосипеде

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-09T10:52:17+03:00

Водительских прав у юноши нет

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Вечером 8 августа в поселке Некрасово Михайловского района произошла трагедия – погиб 32-летний мужчина. Смертельная авария произошла около 21.35 в местной лесополосе, сообщает пресс-служба рязанского УГИБДД.

16-летний подросток на мотоцикле «Альфа» сбил 32-летнего велосипедиста. Мужчина погиб. У юноши же, как выяснилось позже, не было ни водительских прав, ни госномеров на мотоцикле.

Помимо этой аварии за минувшие сутки на дорогах области произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Инспекторы задержали пять 5 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU