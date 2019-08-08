Сотрудник рязанской Росгвардии получил огнестрельное ранение на занятиях

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-08T18:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что в ходе учебных стрельб на одном из полигонов Рязанской области сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение. За разъяснением ситуации редакция обратилась в пресс-службу ведомства.

- В ходе занятий по огневой подготовке в результате несчастного случая сотрудник одного из подразделений Управления Росгвардии по Рязанской области получил ранение. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского (город Москва), где ему оказывается специализированная медицинская помощь. Проводится проверка, - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Рязани курсанта академии ФСИН зарезали в день его рождения

Пострадавший был дважды прооперирован, но спасти ему жизнь медики не смогли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU