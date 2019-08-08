2019-08-08T18:42:26+03:00
Происшествия

Сотрудник рязанской Росгвардии получил огнестрельное ранение на занятиях

Пострадавший госпитализирован в НИИ Склифосовского
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Фото: Александр ГЛУЗ.Фото: Александр ГЛУЗ.
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«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что в ходе учебных стрельб на одном из полигонов Рязанской области сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение. За разъяснением ситуации редакция обратилась в пресс-службу ведомства.

- В ходе занятий по огневой подготовке в результате несчастного случая сотрудник одного из подразделений Управления Росгвардии по Рязанской области получил ранение. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского (город Москва), где ему оказывается специализированная медицинская помощь. Проводится проверка, - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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