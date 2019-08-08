В Клепиковском районе у родителей незаконно отобрали двух детей - прокуратура

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-08T14:40:55+03:00

При этом претензии возникли не к самому решению, а к тому, как его принимали

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В Клепиковском районе прокуратура опротестовала распоряжение местных чиновников, по которому у родителей отобрали двух несовершеннолетних детей. Причиной такого решения значилась непосредственная угроза их жизни и здоровью.

Претензия правоохранительного органа состояла в превышении полномочий местными властями, то есть к тому, как принималось решение. Администрация должна была лишь определить ответственных за реализацию государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, но вместо этого передала организацию и осуществление этой деятельности в ведение управления образования.

Распоряжение было издано в июле 2019 года. Протест прокуратуры находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU