На рязанской дороге погиб пожилой водитель из Амурской области

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-06T15:21:40+03:00

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5 августа около 19.35 в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 132 км дороги Ряжск-Касимов-Н.Новгород, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

65-летний житель Амурской области на «Ладе Гранта» ехал со стороны Касимова и, по предварительным данным, превысил скорость. Не справившись с управлением, он съехал в кювет – здесь машина опрокинулась.

Водитель легковушки погиб на месте. 65-летний пассажир обращался за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

А спустя девять часов в Рязанской области произошло ДТП с еще более страшными последствиями – погибли шесть пассажиров микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU