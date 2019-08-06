На рязанской дороге погиб пожилой водитель из Амурской области
5 августа около 19.35 в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 132 км дороги Ряжск-Касимов-Н.Новгород, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
65-летний житель Амурской области на «Ладе Гранта» ехал со стороны Касимова и, по предварительным данным, превысил скорость. Не справившись с управлением, он съехал в кювет – здесь машина опрокинулась.
Водитель легковушки погиб на месте. 65-летний пассажир обращался за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.
А спустя девять часов в Рязанской области произошло ДТП с еще более страшными последствиями – погибли шесть пассажиров микроавтобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU