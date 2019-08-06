В новой БСМП Рязани будет тренажерный зал с дорогой велодорожкой
На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион по оснащению тренажерного зала нового комплекса БСМП. Больницу скорой медицинской помощи Рязани, напомним, достраивают на улице Гоголя.
Всего в закупке 7 позиций:
– Жимовая скамья для работы со штангой;
– Пара велотренажеров: у каждого минимум 8 уровней нагрузки, датчики расстояния и пульса, а главное – нагрудные кардиопоясы с монитором;
– Кардиотренажер «степпер»;
– Дюжина шведских стенок;
– Эллиптический тренажер. Движение на этом электрическом агрегате напоминает ходьбу на лыжах: нагрузка идет на ноги, руки и спину, плюс тренируется сердце. Тренажер стоимостью в 51 тысячу рублей показывает тьму параметров, включая пульс, в нем уже заложены программы знаменитых тренеров и есть разъем для МР3-плеера;
– Тренажер для ног;
– Беговая дорожка. Электрическое оборудование за 139 тысяч рублей тоже отображает массу показателей, включая пройденное расстояние и пульс, в тренажере будет минимум 24 встроенные программы.
Общая стоимость всего оборудования 500 тысяч рублей. Установить его должны до конца сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU