В новой БСМП Рязани будет тренажерный зал с дорогой велодорожкой

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-06T10:40:55+03:00

Сдать здание в эксплуатацию должны уже в этом году.

Правда – пока только одной. Зато шведских стенок поставят целую дюжину

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На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион по оснащению тренажерного зала нового комплекса БСМП. Больницу скорой медицинской помощи Рязани, напомним, достраивают на улице Гоголя.

Всего в закупке 7 позиций:

– Жимовая скамья для работы со штангой;

– Пара велотренажеров: у каждого минимум 8 уровней нагрузки, датчики расстояния и пульса, а главное – нагрудные кардиопоясы с монитором;

– Кардиотренажер «степпер»;

– Дюжина шведских стенок;

– Эллиптический тренажер. Движение на этом электрическом агрегате напоминает ходьбу на лыжах: нагрузка идет на ноги, руки и спину, плюс тренируется сердце. Тренажер стоимостью в 51 тысячу рублей показывает тьму параметров, включая пульс, в нем уже заложены программы знаменитых тренеров и есть разъем для МР3-плеера;

– Тренажер для ног;

– Беговая дорожка. Электрическое оборудование за 139 тысяч рублей тоже отображает массу показателей, включая пройденное расстояние и пульс, в тренажере будет минимум 24 встроенные программы.

Общая стоимость всего оборудования 500 тысяч рублей. Установить его должны до конца сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU