Команда Приобанка отчиталась о первом дне пребывания на Байкале – клад пока не спрятали

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-05T17:49:53+03:00

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Первый день экспедиции команды Приобанка на Байкал позади, и уже можно сказать, что сокровищница впечатлений, если вы отправитесь по нашим стопам, будет щедро пополнена независимо от того, найдете вы клад, участвуя в приобанковском квесте, или нет.

Ночной перелет до Иркутска, смена часовых поясов и… вдоль дороги те же березы и сосны, что встречаются под Рязанью, только здесь они стоят на скалах, а справа сквозь ветви видно, как прыгают солнечные зайчики по Ангаре.

В автобусе слушаем первую байкальскую легенду. Старожилы воспринимали Байкал как строгого батюшку, у которого много дочерей: в озеро впадает более 300 рек и одна — Ангара — вытекает. Вот она-то и была любимицей отца. Задумал он выдать Ангару замуж за богатого и знатного соседа Иркута, а дочка воспротивилась и сбежала к молодому и прекрасному богатырю Енисею. Байкал разгневался и бросил вслед ушедшей дочери огромный камень.

Люди называют выступающий из воды утес Шаманом и верят в мистическую силу места, где он стоит. Камень в истоке Ангары видно прямо с дороги.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Дальше пересаживаемся на корабль и отправляемся на север озера. Первая остановка — бухта Песчаная. Мелкая галька на берегу у чистейшей воды, а дальше — песок, сосны, скалы... В туристических путеводителях это место еще называют Байкальской ривьерой. Но если до французского курорта легко добраться, то бухта Песчаная окружена дикой тайгой, удалена от поселений, так что здесь сохраняется первозданная природа. Добираются сюда по воде, и останавливаются либо на турбазах, либо дикарями — в палаточных лагерях. Сюда едут надышаться, накупаться, наглядеться — и успокоиться...

Отдыхать здесь одно удовольствие. И видно, что туристы исходили эти места вдоль и поперек: во все стороны от пляжей разбегаются тропинки, так что спрятать здесь клад было бы слишком просто. Идем дальше. Из-за надвигающейся грозы первоначальный план изменился. В надежде убежать от дождя и ветра отправляемся не на реку Ледяную, а на Ушканьи острова. Чем запомнится следующий день, читайте завтра.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU