В рязанской Горроще три дня подряд будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-05T12:50:49+03:00

Света не будет по 6,5 часов

Изменить размер текста: A A

Со вторника по четверг на четырех улицах Рязани днем будут отключать свет, сообщает пресс-служба облцентра. Перебои вызваны работами на трансформаторной подстанции уточнили в городском управлении ЖКХ.

6, 7 и 8 августа с 9.30 до 16.00 электричества не будет по адресам:

– улица Чернышевского, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 58а и д. 6а;

– улица Братиславская, д. 1/2 и д. 5/1;

– улица Гоголя, д. 3, д. 7, д. 9/8, д. 7а и д. 3а;

– улица Полетаева, д. 6, д. 4 и д. 2/12.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Улицу Свободы перекроют до конца лета – проехать будет невозможно между перекрестками с улицами Садовой и Щедрина.

ИСТОЧНИК KP.RU