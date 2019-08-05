2019-08-05T12:50:49+03:00
Недвижимость

В рязанской Горроще три дня подряд будут отключать электричество

Света не будет по 6,5 часов
Мария БЛИНОВА
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Работы будет производить МУП «РГРЭС».Работы будет производить МУП «РГРЭС».
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Со вторника по четверг на четырех улицах Рязани днем будут отключать свет, сообщает пресс-служба облцентра. Перебои вызваны работами на трансформаторной подстанции уточнили в городском управлении ЖКХ.

6, 7 и 8 августа с 9.30 до 16.00 электричества не будет по адресам:

– улица Чернышевского, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 58а и д. 6а;

– улица Братиславская, д. 1/2 и д. 5/1;

– улица Гоголя, д. 3, д. 7, д. 9/8, д. 7а и д. 3а;

– улица Полетаева, д. 6, д. 4 и д. 2/12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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