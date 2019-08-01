На окружной дороге города Спас-Клепики перевернулся Renault Logan

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-01T13:15:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июля, серьезное ДТП произошло на окружной автодороге вокруг города Спас-Клепики. Около девяти часов вечера водитель автомобиля Renault Logan, неправильно выбрав скоростной режим, потерял управление над иномаркой. Машина съехала в левый кювет, стукнулась о дерево и перевернулась.

Издательство «Пресса» сообщает, что в результате происшествия пострадал водитель иномарки. Также уточняется, что в момент аварии в салоне автомобиля он находился один.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На трассе М5 «Урал» сбили пешехода – до перехода он не дошел совсем немного

Пересечь дорогу мужчина решил поздней ночью и без световозвращающих элементов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU