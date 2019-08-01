2019-08-01T13:15:51+03:00
Происшествия

На окружной дороге города Спас-Клепики перевернулся Renault Logan

Пострадал водитель
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 30 июля, серьезное ДТП произошло на окружной автодороге вокруг города Спас-Клепики. Около девяти часов вечера водитель автомобиля Renault Logan, неправильно выбрав скоростной режим, потерял управление над иномаркой. Машина съехала в левый кювет, стукнулась о дерево и перевернулась.

Издательство «Пресса» сообщает, что в результате происшествия пострадал водитель иномарки. Также уточняется, что в момент аварии в салоне автомобиля он находился один.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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