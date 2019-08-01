2019-08-01T11:43:05+03:00
Происшествия

На трассе М5 «Урал» сбили пешехода – до перехода он не дошел совсем немного

Пересечь поток машин мужчина решил поздней ночью и без световозвращающих элементов
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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31 июля в 1.50 в Сасовском районе произошло ДТП. Авария случилась на 399 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

26-летний житель Пензенской области на Mercedes-Benz ехал в сторону Москвы и сбил 39-летнего пешехода. Последний, по предварительным данным, переходил дорогу вне перехода, при том что тот был в зоне видимости. И предпочел пересечь проезжую часть под острым углом к обочине - навстречу к приближающемуся авто. Световозвращающими элементами пешеход тоже не запасся. В итоге отправлен в больницу.

Кроме этой аварии в регионе за минувшие сутки произошла лишь одна. ДТП случилось в облцентре: иномарка пробила тросовое ограждение на Северной окружной. За три года, что здесь стоят тросы, сделать этого не удавалось, пожалуй, никому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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