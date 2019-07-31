«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-31T16:26:02+03:00

Наибольший интерес у клиентов вызывает уникальный панорамный этаж и квартиры с каминами

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Рязанский девелопер «Мармакс» рассказал об уникальных преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

- Жилой комплекс имеет множество преимуществ: фитнес-зал для владельцев квартир, закрытая двор-галерея, служба сервиса премиум-класса, а наибольший интерес у наших клиентов вызывает уникальный панорамный этаж и квартиры с каминами, — поделились в пресс-центре «Мармакс».

Фото: компания "Мармакс".

Представители компании отмечают, что внутренние стекла окон покрыты пленкой триплекс, что позволяет безопасно использовать его не только в остеклении комнат, но и лоджий.

- Из окон угловых квартир 9 этажа открываются прекрасные виды на город, что создает эффект панорамы 360, - подчеркнули в пресс-службе. - Здесь дети могут играть в любые активные игры: в прятки, устраивать гонки или домашний чемпионат по футболу — мультифункциональное стекло выдержит любые детские шалости.

Также в пресс-центре компании отметили, что в жилом комплексе будет целый этаж с каминами.

Фото: компания "Мармакс".

- Подобное предложение представляет собой редкий сегмент недвижимости класса de luxe как в Москве, так и в европейских столицах, - рассказали в компании. - Вам больше не придется ждать новогодних каникул, камин в квартире позволит в любое время года создать праздничное настроение. Камины также можно использовать как дополнительный источник тепла в холодное время года.

В Рязани, на данный момент, это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса.

Забронировать квартиры можно по номеру отдела продаж: 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU