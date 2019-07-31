В Скопинском районе в ДТП серьезно пострадал 13-летний подросток
Во вторник, 30 июля, около 18.00 на 279-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле Lexus в сторону Тамбова, не выбрала безопасную скорость движения. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получил 13-летний подросток – пассажир иномарки. Его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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