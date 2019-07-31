В Шиловском районе на трассе «Нива» налетела на Volkswagen

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-31T11:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июля, примерно в 11.45 на 259-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Шиловского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 62-летний рязанец, управляя автомобилем «Нива», из-за несоблюдения дистанции налетел на двигавшийся в попутном направлении Volkswagen Transporter. За рулем иномарки находилась 49-летняя жительница Рязани.

В происшествии водитель «Нивы» получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU