2019-07-31T11:01:36+03:00
Происшествия

В Шиловском районе на трассе «Нива» налетела на Volkswagen

Один человек погиб
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 30 июля, примерно в 11.45 на 259-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Шиловского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 62-летний рязанец, управляя автомобилем «Нива», из-за несоблюдения дистанции налетел на двигавшийся в попутном направлении Volkswagen Transporter. За рулем иномарки находилась 49-летняя жительница Рязани.

В происшествии водитель «Нивы» получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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