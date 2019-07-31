В Шиловском районе на трассе «Нива» налетела на Volkswagen
Один человек погиб
Фото с места ДТП.
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Во вторник, 30 июля, примерно в 11.45 на 259-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Шиловского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 62-летний рязанец, управляя автомобилем «Нива», из-за несоблюдения дистанции налетел на двигавшийся в попутном направлении Volkswagen Transporter. За рулем иномарки находилась 49-летняя жительница Рязани.
В происшествии водитель «Нивы» получил травмы несовместимые с жизнью.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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