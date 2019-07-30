Все-таки оправдали: в деле о жестоком убийстве в рязанской глубинке поставлена точка

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-30T14:46:55+03:00

С учетом оправдательного приговора все труды правоохранителей - от полиции до следователей - насмарку.

Изменить размер текста: A A

В Кадоме завершился суд над местным жителем К. Вердиктом коллегии присяжных заседателей, а позже Кадомским районным судом ему вынесли оправдательный приговор, сообщает пресс-служба райсуда.

Напомним, житель райцентра обвинялся в умышленном убийстве. По версии следствия, будучи пьяным, на улице он жестоко избил проходящего мимо мужчину. Причем настолько жестоко, что несчастный не смог ни встать, ни даже позвать на помощь. А произошло все это в мороз и в темное время суток.

Понимая, что избитый им прохожий сдвинутся не в силах, обвиняемый просто оставил его на снегу и ушел. К утру несчастный умер.

Когда дело дошло до суда, в России как раз заработали новые правила: теперь и в районах при рассмотрении уголовных дел могут привлекать суд присяжных. Этим и воспользовался К., тут же подавший ходатайство о привлечении коллегии присяжных. Коллегию, разумеется, набрали из числа местных жителей.

Процесс в самом начале обещал быть резонансным: по информации «Комсомолки» в Кадомском районе скептически отнеслись к варианту с присяжными – здесь боялись за членов коллегии и, как следствие, за объективность ее решения.

Теперь в деле поставлена точка. Кстати, приговор еще не вступил в законную силу и в принципе пока может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Переехал человека – превысил пределы самообороны: суд освободил рязанца, осужденного за убийство на 9 лет. Изменить первоначальную статью УК РФ суд попросил… прокурор

ИСТОЧНИК KP.RU