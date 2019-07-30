2019-07-30T12:15:31+03:00
Происшествия

В Рязани около остановки «Мясокомбинат» сбили молодую женщину

Пешеход шла по нерегулируемому переходу
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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29 июля в половине шестого вечера в Рязани сбили пешехода. Авария произошла около дома 13 «Г» на улице Есенина, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

66-летний мужчина на «Hyundai Santa fe» ехал в сторону улицы Грибоедова и сбил 29-летнюю рязанку. По предварительной информации женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она отправлена в медучреждение.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Инспекторы задержали 9 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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