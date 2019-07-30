На рязанской дороге иномарка с тремя малышами улетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-30T10:45:43+03:00

Самому младшему пассажиру всего год

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29 июля в 19.30 в Рязанском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Авария случилась на 25 км дороги Рязань-Спасск.

35-летняя женщина на Skoda Yeti ехала со стороны облцентра и, по предварительным данным, не справилась с управлением – иномарка улетела в кювет и опрокинулась.

В машине помимо женщины были три маленьких ребенка – одному 4 года, другому 5 лет, а самому младшему всего годик. К слову все дети были в специальных удерживающих устройствах. Но на всякий случай все они доставлены к медикам – для проверки.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU