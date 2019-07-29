Следователи наградили журналиста рязанской «Комсомолки» за неординарный подход
На минувшей неделе прошли торжества, посвященные Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. В рамках праздника были подведены итоги конкурса работ среди представителей средств массовой информации.
Памятными дипломами отметили: главного редактора «Мещерской стороны» Екатерину Сенину, журналистку «Сасовской недели» Анну Борискину, корреспондента телекомпании «Город» Дину Исляеву, а также веб-редактора «Комсомольской правды» Александра Ефанова.
Александр Ефанов написал книгу об истории рязанского следствия, а также на страницах региональных выпусков газет «АиФ» и «Комсомольская правда» опубликовал цикл очерков о работе по раскрытию преступлений прошлых лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»