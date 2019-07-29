2019-07-29T20:09:09+03:00
Общество

Следователи наградили журналиста рязанской «Комсомолки» за неординарный подход

Александр Ефанов написал книгу об истории следствия и цикл увлекательных очерков
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На минувшей неделе прошли торжества, посвященные Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. В рамках праздника были подведены итоги конкурса работ среди представителей средств массовой информации.

Памятными дипломами отметили: главного редактора «Мещерской стороны» Екатерину Сенину, журналистку «Сасовской недели» Анну Борискину, корреспондента телекомпании «Город» Дину Исляеву, а также веб-редактора «Комсомольской правды» Александра Ефанова.

Александр Ефанов написал книгу об истории рязанского следствия, а также на страницах региональных выпусков газет «АиФ» и «Комсомольская правда» опубликовал цикл очерков о работе по раскрытию преступлений прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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