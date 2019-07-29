В аварии с КамАЗом погибла 30-летняя рязанка
Женщина управляла легковушкой Renault Logan
Фото: соцсети.
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В пятницу, 26 июля, в Ряжском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 17.40 на 300 км дороги Р22 «Каспий», сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекиции.
Здесь столкнулись Renault Logan и КамАЗ. 30-летняя жительница Рязанской области, управлявшая легковушкой, погибла на месте.
Помимо этой аварии за минувшие пятницу и выходные на рязанских дорогах произошло еще 21 ДТП, в которых 5 человек погибли и 28 получили травмы.
Напомним, одно из смертельных ДТП, унесшее жизни сразу двух мужчин, случилось вечером в воскресенье на трассе М5 «Урал» – легковушка столкнулась с фурой.
ИСТОЧНИК KP.RU