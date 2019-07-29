В страшном ДТП в Сасовском районе погибли два рязанца

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-29T10:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 28 июля, около семи вечера в Сасовском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 401 км федеральной трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Легковой автомобиль Chevrolet NIVA из Рязанской области столкнулся с седельным тягачом Scania, которым управлял водитель из Ставропольского края.

В результате на месте погибли сразу два человека – 59-летний водитель легковушки и ее 42-летний пассажир

Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU