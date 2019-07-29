В страшном ДТП в Сасовском районе погибли два рязанца
Легковушку снесла фура из Ставропольского края
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 28 июля, около семи вечера в Сасовском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 401 км федеральной трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
Легковой автомобиль Chevrolet NIVA из Рязанской области столкнулся с седельным тягачом Scania, которым управлял водитель из Ставропольского края.
В результате на месте погибли сразу два человека – 59-летний водитель легковушки и ее 42-летний пассажир
Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU