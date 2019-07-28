В Рязани случился свадебный переполох
Свадьба газелистов. Фархад Сеидов.
Поддетржать молодых приехали коллеги. Фото из соцсетей.
Несколько видеоблогеров Рязани 27 июля засняли необычный свадебный кортеж и опубликовали его в соцсетях. В частности, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Как нам удалось узнать, в субботу 27 июля поженились сотрудники грузового такси — водитель и диспетчер. Поддержать коллег в этот знаменательный день приехали и другие «газелисты» Рязани. И это превратилось в настоящий городской свадебный переполох. Необычная для Рязани процессия вызвала массу эмоций среди пользователей соцсетей: от ярко-негативных до оптимистично-позитивных. На наш взгляд, наиболее философски резюмировал этот факт подписчик «НРВК»:
- Вот когда из автоматов на свадьбе стреляют, это конечно нормально. А водителей обгадить надо.
ИСТОЧНИК KP.RU