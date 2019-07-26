Фейерверк и много музыки: 3 августа Рязань будет отмечать День города

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-26T16:54:29+03:00

Желающим потанцевать или просто послушать песни предстоит нелегкий выбор – горожан ждут сразу на нескольких площадках

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Администрация Рязани обнародовала программу предстоящего Дня города. Его будем отмечать в субботу – 3 августа.

Начнется этот день с массовых зарядок: их организуют на площади Победы, в ЦПКиО, Лесопарке, Новопавловской Роще и еще в нескольких точках (см. афишу нижу).

В полдень в Торговом городе откроется праздник рязанской кухни и ремесел, через час на Лыбедском бульваре стартует автофест.

С 13.00 свою развлекательную программу на Лыбедском бульваре представит телеканал ТНТ. Для гостей готовят выступления танцевальных коллективов, интерактивные игры и конкурсы со зрителями от телеканала.

В это же время развлечения ждут горожан и на улице Почтовой – включая III фестиваль современного искусства (он пройдет в Фотодоме). Здесь же на Почтовой в пять вечера начнется музыкальный марафон «Вернисаж в стиле джаз» и параллельно пройдет фотовыставка джазовое настроение».

А с семи вечера на площади Ленина рязанцев ждет грандиозный танцпол. Сначала выступят коллективы из Рязани и Коломны (группа COVERGUN), а в 21.00 начнется концерт группы MBAND.

В 22.00 – фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU