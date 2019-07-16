Минобороны РФ представило программу рязанского «Авиадартса»
В рамках Армейских международных игр-2019 на полигоне «Дубровичи» под Рязанью пройдут соревнования летных экипажей – «Авиадартс». Его участниками станут пилоты четырех государств: России, Беларуси, Казахстана и Китая.
Конкурс пройдет с 3 по 17 августа.
5 августа (понедельник) с 10.00 до 11.00 состоится официальное открытие «Авиадартса».
12 августа (суббота) с 10.00 до 12.00 пройдет авиашоу «Авиамикс».
17 августа (суббота) с 10.00 до 11.30 состоится закрытие конкурса. С 12.00 до 13.30 рязанцы и гости города смогут еще раз насладиться выступлениями лучших пилотажных групп.
Программа соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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