2019-07-16T11:04:19+03:00
Общество

Минобороны РФ представило программу рязанского «Авиадартса»

Соревнования пилотов пройдут с 3 по 17 августа
Роман ДОРОФЕЕВ
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В рамках Армейских международных игр-2019 на полигоне «Дубровичи» под Рязанью пройдут соревнования летных экипажей – «Авиадартс». Его участниками станут пилоты четырех государств: России, Беларуси, Казахстана и Китая.

Конкурс пройдет с 3 по 17 августа.

5 августа (понедельник) с 10.00 до 11.00 состоится официальное открытие «Авиадартса».

12 августа (суббота) с 10.00 до 12.00 пройдет авиашоу «Авиамикс».

17 августа (суббота) с 10.00 до 11.30 состоится закрытие конкурса. С 12.00 до 13.30 рязанцы и гости города смогут еще раз насладиться выступлениями лучших пилотажных групп.

Программа соревнований.

Программа соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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