2019-07-25T07:39:12+03:00
Недвижимость

На восьми улицах Рязани в четверг отключат электричество

На трансформаторной подстанции пройдут профилактические работы
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Без электричества в Рязани останутся жители восьми улиц.Без электричества в Рязани останутся жители восьми улиц.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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25 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения - работы на трансформаторной подстанции.

В четверг с 10:00 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Авиационная, д. 13, д. 19, д. 27, д. 29, д. 31, д. 35, д. 39;

- ул. Яблоневая, д. 2, д. 4, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20;

- ул. Сиреневая, д. 6, д. 20, д. 24;

- ул. 1-й Сиреневый проезд, д. 1, д. 3;

- ул. 2-й Сиреневый проезд, д. 4, д. 5, д. 8, д. 9, д. 14;

- ул. 3-й Сиреневый проезд, д. 3, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12, д. 15;

- ул. 4-й Сиреневый проезд, д. 1а, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13;

- ул. 5-й Сиреневый проезд, д. 2, д. 8, д. 10, д. 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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