Не захотев мыть руки перед едой, рязанец пытался зарезать сестру

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-24T13:18:37+03:00

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Рязанские полицейские вмешались в семейный конфликт, который мог закончиться кровопролитием, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть поступил звонок от 48-летней рязанки, которая пожаловалась на родного брата, угрожавшего ей ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 43-летний безработный уроженец одной из стран СНГ пришел пьяным домой. В квартире находились его мать и сестра. Сестра попросила брата помыть руки перед едой, но тот отказался и обматерил ее. Во время конфликта мужчина пошел на кухню, взял нож и, приблизившись к родственнице, замахнулся на нее ножом. В этот момент подбежала мать и стала выхватывать нож у сына, а потерпевшая позвонила в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

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ИСТОЧНИК KP.RU