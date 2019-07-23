«Зеленый сад» проведет розыгрыш призов для детей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-23T12:40:47+03:00

Для участия необходимо лишь зарегистрироваться на сайте ГК

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ГК «Зеленый сад» 1 сентября 2019 года проведет розыгрыш призов для детей. Участвовать в конкурсе могут все желающие, имеющие одного ребенка младше 1,5 лет, всего же детей должно быть двое или более.

В конкурсе разыгрываются 3 приза – детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI R8 и детская коляска CBS Leotie Lux. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться на сайте, заполнив определенную форму.

Результаты розыгрыша разместят на официальном сайте ГК «Зеленый сад».

Получить выигранный приз можно будет только при предъявлении свидетельства о рождении ребенка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU