2019-07-22T21:49:39+03:00
Происшествия

На рязанском предприятии рабочему оторвало руку

Кисть работника зажало в станке. Врачам пришлось ее ампутировать
Яков РЫКОВ
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Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на производстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 22 июня на одном из рязанских предприятий 40-летнего рабочего зажало в механизме отжимной машины, что повлекло травму кисти руки и, как следствие, ее ампутацию.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям (бездействию) ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труд. В настоящее время назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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