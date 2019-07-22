На четырех улицах Рязани во вторник отключат электричество

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-22T17:30:10+03:00

Без электричества на несколько часов останутся жители рязанской Горрощи. Фото: Алексей ФОКИН

Без света на несколько часов останутся жителей Горрощи

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Во вторник в Рязани отключат электричество на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — работы на воздушной линии.

23 июля с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Чернышевского, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 5, д. 8а, д. 6а;

- улица Братиславская, д. 1/2 д. 3, д. 5/1;

- улица Гоголя, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9/8, д. 7а, д. 3а;

- улица Полевая, д. 6, д. 4, д. 2/12.

ИСТОЧНИК KP.RU