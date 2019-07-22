2019-07-22T16:28:47+03:00
Политика

В Центре поддержки гражданских инициатив состоялся обучающий семинар

Представителям рязанских некоммерческих организаций рассказали о правильном оформлении документов для участия в конкурсах на президентские гранты
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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На базе рязанской общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся обучающий семинар, который провели Центр поддержки гражданских инициатив совместно с Домом общественных организаций. Представителям некоммерческих организаций и объединений рассказали о подготовке документов для участия в грантовых конкурсах.

- Для реализации общественно полезных инициатив часто требуется финансовая помощь, которую можно получить в виде президентского гранта или региональной субсидии. Но чтобы получить такого рода поддержку, необходимо выполнить ряд условий: разработать проект, подготовить документы и так далее. Наш совместный семинар направлен на повышение эффективности работы НКО, — отметила региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.

Заместитель директора Дома общественных организаций Татьяна Штонда рассказала, что в прошлом году в конкурсах на гранты участвовали 97 проектов, 17 из них стали победителями. Общая сумма поддержки составила около 18,5 млн рублей.

- Пять проектов были посвящены сохранению исторической памяти, четыре относились к сфере социального обслуживания. Также были представлены темы поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, здоровья граждан. По одному проекту выиграли инициативы, касающиеся сферы молодежной политики, науки, культуры, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, — пояснила Татьяна Штонда.

Опытом участия в грантовых конкурсах поделилась председатель областного отделения благотворительного фонда «Российский детский фонд» Людмила Пахольченко. На счету организации, чья история насчитывает порядка 30 лет, около десяти выигранных грантов.

Начальник отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации Рязани Мария Бобкова выделила главные моменты, на которые стоит обратить внимание при подготовке документов.

- Тщательно прорабатывайте проекты, уделите внимание описанию команды. Не помешает также заручиться письмами поддержки. И, конечно же, следуйте методическим рекомендациям, которые разрабатываются для каждого конкурса, — посоветовала она.

Во время практической части семинара Татьяна Штонда подробно рассказала участникам о сайте Фонда президентских грантов (президентскиегранты.рф): где найти информацию о конкурсах, методические рекомендации, посмотреть видеоуроки, как подать заявку и так далее.

В заключение встречи Елена Синица напомнила, что первый конкурс президентских грантов в этом году уже завершен.

- По 31 июля можно подать заявки на участие во втором конкурсе, третий пройдет с 14 октября по 25 ноября, — добавила она.

По результатам семинара было принято решение организовать «Школу лидера НКО». На базе Центра поддержки гражданских инициатив и Дома общественных организаций будет проведен цикл обучающих семинаров и видеоуроков.

- Кроме того, для некоммерческих организаций будет организована консультация специалиста, который будет оказывать методическую и практическую помощь по оформлению документов на участие в конкурсе президентских грантов и региональных субсидий, — уточнила Елена Синица.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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