Рязанские чиновники пообещали организовать транспорт в Олимпийский городок

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-22T15:36:10+03:00

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22 июля в региональном отделении ОНФ состоялся круглый стол по теме транспортной доступности нового рязанского микрорайона Олимпийский городок в Песочне. На встрече присутствовали как владельцы квадратных метров в новостройках, так представители городской администрации.

Во время разговора с чиновниками жители района рассказали, что их дети вынуждены ходить в школу через дорогу с интенсивным движением, а от домов до ближайших остановок общественного транспорта - от 700 до 900 метров.

В ответ начальник транспортного управления Андрей Михнов пообещал, что администрация найдет перевозчика, который возьмет на себя новый маршрут. Однако сразу оговорился, что для этого необходимо соблюсти ряд процедур.

- Строительство жилых домов в Олимпийском городке опережает темпы развития инфраструктуры, однако в генеральный план города уже внесены все необходимые изменения, которые помогут исправить этот дисбаланс, - отметил Михнов.

По итогам круглого стола достигнута договоренность о встрече представителей городской администрации с активом микрорайона, которая должна состояться уже на следующей неделе.

Напомним, ранее рязанцы, купившие квартиры в жилищных комплексах «Северный», «Соловушка» и «Олимпийский», записали видеообращение к губернатору Николаю Любимову. В нем люди просят решить их проблему - отсутствие общественного транспорта, соединяющего их микрорайон с остальным городом.

ИСТОЧНИК KP.RU