В Рязанской области откроется еще 8 кабинетов паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-21T16:12:58+03:00

Три из них в облцентре, остальные – в районах

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В 2019 году в регионе заработают еще 8 кабинетов паллиативной помощи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Напомним, такая поддержка необходима людям с самыми тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями – когда нужно облегчить жизнь тем, кому ее осталось немного. Чаще всего в паллиативной помощи нуждаются онкобольные с IV стадией заболевания.

Еще в 2013 на базе Рыбновской районной больницы паллиативную помощь начали оказывать и амбулаторно, и в стационаре. Аналогичный кабинет есть в онкодиспансере и в поликлинике ОКБ, где работает и выездная бригада.

А в этом году в Рязани появятся еще три аналогичных службы: в поликлинике №2, больнице №4 и в больнице №11. Пять кабинетов паллиативной помощи откроют на базе межрайонных медицинских центров – Касимова, Сасова, Ряжска, Шилова и Скопина.

Возможности такой службы шире, чем обычной помощи медиков тяжелобольным пациентам. В этом случае специалисты выезжают на дом и учат родственников уходу за больным человеком, оказывают психологическую поддержку.

– С собой медики всегда имеют обезболивающие, сердечные, противоотечные, противосудорожные, слабительные препараты. Они направлены на купирование основных тягостных синдромов, – отметили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU