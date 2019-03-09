Где бесплатно и быстро старики и инвалиды могут получить техсредства реабилитации

В конце прошлого года рязанские власти отрапортовали об открытии первого в сельской местности пункта проката технических средств реабилитации – в Михайловском районе. Для большинства людей это сообщение не значило ровным счетом ничего. Тем же, в чьих семьях есть тяжелобольные или просто слабые пожилые родственники, казалось, что появился свет в оконце. Мы решили выяснить, действительно ли так все прекрасно, как описывают власти.

Желание выведать нюансы разгорячило сообщение, пришедшее двумя днями позднее – ровно такой же центр проката открылся еще и в Касимове. Два района сразу! И впервые в области… Это немыслимо!

Поясним свой восторг, и одновременно недоверие. Представьте, что в глубинах любого, того же Михайловского района, живет дедушка, которому с возрастом все тяжелее передвигаться. Официальной инвалидности у него нет – просто слабеют ноги. И неплохо бы обзавестись инвалидной коляской или чем-то еще, что может помочь передвигаться хотя бы по дому.

Однако стоят эти изделия немало – самые простые коляски порядка 10 тысяч рублей, дальше ценники растут вплоть до полусотни тысяч. И еще неизвестно, подойдет ли ему в принципе такая конструкция. К тому же деды, они ведь такие… с характером. Их за счастье порой уговорить к врачу съездить. А если не приспособится он к коляске, куда ее потом деть?

В любом случае, нужна хоть какая-то справка. И даже если визит к доктору организовать и документ добыть, для получения бесплатного устройства через Фонд социального страхования потребуются… месяцы. Да-да, именно месяцы. Потому что даже при наличии инвалидности нашему государству очень сложно объяснить, что старому человеку часто просто тяжело ходить.

«ЗОЛОТОЙ» КОСТЫЛЬ

Возможный выход в такой ситуации – арендовать изделие за деньги: есть такая услуга у частных фирм. Тут мы упираемся в ценник: во-первых, если берем инвалидную коляску, сразу нужно отдать залог в 8 тысяч рублей, во-вторых, помесячно аренда обойдется в 2,5 тысячи. Оптом, конечно, дешевле – «каких-то» 7 тысяч в год. Так что проще купить. Проще… но не для всех.

А помимо коляски может потребоваться множество других приспособлений: санитарный стул, чтобы сходить в туалет (3 тысячи), веревочная лестница, используемая лежачим человеком на постели в качестве поручня (порядка 1,5 тысячи), специальные ступеньки для захода в ванну (1,3 тысячи), ходунки на колесах (2 тысячи), противопролежневый матрац (2 тысячи). Это, повторимся, самые экономные варианты.

А есть изделие, которое и в «дешевом» варианте уже многим не по зубам: функциональная медицинская кровать обойдется в 30 тысяч… В сумме даже с частью остального – хоть не считай.

МЫ ТОЧНО В РОССИИ?

Михайловцам теперь считать не придется: огромная комната, выделенная под склад в районном комплексном центре социального обслуживания, забита под отказ – в буквальном смысле почти до потолка. Разумеется, увидев стеллажи с десятками различных изделий и горы дорогих спецкроватей, первый вопрос директору комплексного центра Ольге Герасимовой: «Почем?».

– Все изделия предоставляются бесплатно, – буднично объяснила Ольга Александровна.

Руководитель центра к этому уже привыкла, а мы вот – пока нет. Чтобы найти подвох (привычка, выработанная самой жизнью на родной земле), выясняю, что необходимо для таких благ. Наверняка же тьма документов?

И тут нет. Справки об инвалидности и/или удостоверение ветерана Великой Отечественной войны нужно предоставить только в случае, если они… есть.

Если же вы или ваш родственник всего лишь относитесь к категории «граждане пожилого возраста» (женщины старше 55, мужчины – старше 60 лет), то потребуется только подтверждение от доктора.

– Это справка лечащего врача о том, какие изделия необходимы. Кроме этого, помимо удостоверения личности, нужна справка о прописке в нашем районе, – пояснила Ольга Герасимова.

То есть единственный «подвох» – это прописка. Право на получение техсредств в Михайлове имеют жители только этого района, в Касимове – обитатели, соответственно, лишь этого района. Согласитесь, это самое меньшее препятствие, которое можно было ожидать.

Огромная комната забита изделиями для инвалидов буквально под завязку.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Что касается процедуры непосредственно выдачи техсредств, то принести документы и получить все необходимое может сам нуждающийся или его родственник – на основании доверенности, написанной от руки.

На вопрос: «Сколько времени это займет?» ответ опять как неродной: «Если техсредство есть в наличии, оно выдается сразу».

Теперь о сроках пользования. Они обозначены четко: 6 месяцев с момента выдачи. Если позже человек все еще нуждается в изделии, нужно прийти лично (это может сделать и родственник) и продлить договор аренды. Единственный случай, когда придется платить – поломка техсредства по вине пользователя. Стоимость изначально указана в договоре, с учетом амортизации она будет снижаться ежегодно.

НЕ ВСЕМ СРАЗУ

Но почему именно Михайлов и Касимов? На этот вопрос ответили в региональном министерстве труда и соцзащиты: «В этих двух районах очень эффективная система межведомственного взаимодействия».

То есть местные социальные службы, врачи и органы власти оперативно налаживают совместную работу. А это для внедрения пилотного проекта крайне важно: нужно доказать федералам, что Рязань может эффективно использовать предоставленные возможности.

Теперь ждем их в других районах. Благо шансов все равно больше, чем у прочих россиян: Рязанская область вошла в число всего 6 регионов, в которых запустили эту госпрограмму.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В новых пунктах проката бесплатно можно получить:

– поручень – веревочную лестницу

– вспомогательную ступеньку для входа в ванную

– кресло-коляску с ручным приводом

– кресло-коляску повышенной грузоподъемности

– костыли под локоть

– сиденье в ванну

– кресло-туалет серии WC

– трость четырехопорную (регулируется по высоте)

– ходунки на колесах

– кровать функциональную КФ-2 «Айболит»

– матрац противопролежневый

– подушку противопролежневую.

КСТАТИ

В 2019 году аналогичные пункты проката технических средств реабилитации планируют открыть в Сапожковском, Скопинском, Спасском и Шиловском районах. Условия обслуживания – ровно те же, что в Михайлове и Касимове.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Для консультации по вопросам соцпомощи в области действует «Единый социальный телефон»: 8 (4912) 513-600.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Уважаемые читатели! Если при получении услуг, описанных в этой статье, вы столкнетесь с проблемами, которых, по заверениям властей, быть не должно, просьба обращаться в редакцию «Комсомолки» по телефону: 8 (4912) 95-78-87.