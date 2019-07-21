Улицу Грибоедова снова перекрыли – на этот раз со стороны мясокомбината
На улице Грибоедова в воскресенье, 21 июля, перекрыли еще один участок, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Теперь движение закрыто еще и со стороны мясокомбината – до субботы, 3 августа нельзя будет проехать от бани до перекрестка с улицей Есенина. Причина – капитальный ремонт теплотрассы.
Напомним, с противоположной стороны этого перекрестка на улице Грибоедова капитальный ремонт теплотрассы шел аж с середины мая, а сроки открытия движения переносили несколько раз.
В последний обещали сделать все до 20 июля. И ровно в этот день сообщили… о продолжении ремонта.
Однако движение все же окрыли: от «Дикси» в сторону площади Свободы – полностью. А на 300 метрах дороги – от этого магазина до улицы Есенина – ограничена скорость движения.
Основной слой асфальта еще предстоит уложить. Делать это обещают по ночам.
ИСТОЧНИК KP.RU