2019-07-21T10:45:24+03:00
Общество

Улицу Грибоедова снова перекрыли – на этот раз со стороны мясокомбината

Открыть участок обещают только через две недели
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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На улице Грибоедова в воскресенье, 21 июля, перекрыли еще один участок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Теперь движение закрыто еще и со стороны мясокомбината – до субботы, 3 августа нельзя будет проехать от бани до перекрестка с улицей Есенина. Причина – капитальный ремонт теплотрассы.

Напомним, с противоположной стороны этого перекрестка на улице Грибоедова капитальный ремонт теплотрассы шел аж с середины мая, а сроки открытия движения переносили несколько раз.

В последний обещали сделать все до 20 июля. И ровно в этот день сообщили… о продолжении ремонта.

Однако движение все же окрыли: от «Дикси» в сторону площади Свободы – полностью. А на 300 метрах дороги – от этого магазина до улицы Есенина – ограничена скорость движения.

Основной слой асфальта еще предстоит уложить. Делать это обещают по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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