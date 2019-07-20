Перевернувшаяся в Рязани автоцистерна с битумом усложнила жизнь автомобилистам
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на развязке Южной окружной автодороги Рязани и Михайловского шоссе произошло ДТП с участием автоцистерны. В субботу, 20 июля, около 12.30 грузовик IVECO опрокинулся на круговом движении на правый бок. Водитель серьезно не пострадал, а вот из бочки на проезжую часть вытек битум.
Объехать лужу с нефтепродуктами при съезде с окружной дороги на Михайловское шоссе было просто невозможно. Автомобилисты были вынуждены преодолевать препятствие и пачкать свои авто.
Примерно в половине шестого вечера опрокинувшийся грузовик специальным тягачом эвакуировали с места ДТП.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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