Перевернувшаяся в Рязани автоцистерна с битумом усложнила жизнь автомобилистам

20 Июль 23:54 2019-07-21T00:24:42+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на развязке Южной окружной автодороги Рязани и Михайловского шоссе произошло ДТП с участием автоцистерны. В субботу, 20 июля, около 12.30 грузовик IVECO опрокинулся на круговом движении на правый бок. Водитель серьезно не пострадал, а вот из бочки на проезжую часть вытек битум.

Объехать лужу с нефтепродуктами при съезде с окружной дороги на Михайловское шоссе было просто невозможно. Автомобилисты были вынуждены преодолевать препятствие и пачкать свои авто.

Примерно в половине шестого вечера опрокинувшийся грузовик специальным тягачом эвакуировали с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU