На выезде из Рязани перевернулась автоцистерна с битумом
ДТП произошло на развязке Южной окружной дороги и Михайловского шоссе
Фото из социальных сетей: перевернувшаяся машина
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На пересечении Михайловского шоссе и Южной окружной дороги в первой половине дня 20 июля произошло нелепое ДТП: на повороте перевернулась автоцистерна с битумом, перекрыв сразу несколько полос движения. К счастью, по асфальту разлилось совсем немного нефтепродукта, используемого в строительстве.
С помощью автокрана битумовоз удалось снова поставить на колеса и эвакуировать. Обсуждая происшествие в социальной интернет-сети, рязанские водители предположили, что водитель опрокинувшейся машины превысил скорость и слишком резко повернул руль.
ИСТОЧНИК KP.RU