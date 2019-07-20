На выезде из Рязани перевернулась автоцистерна с битумом

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-20T17:06:15+03:00

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На пересечении Михайловского шоссе и Южной окружной дороги в первой половине дня 20 июля произошло нелепое ДТП: на повороте перевернулась автоцистерна с битумом, перекрыв сразу несколько полос движения. К счастью, по асфальту разлилось совсем немного нефтепродукта, используемого в строительстве.

С помощью автокрана битумовоз удалось снова поставить на колеса и эвакуировать. Обсуждая происшествие в социальной интернет-сети, рязанские водители предположили, что водитель опрокинувшейся машины превысил скорость и слишком резко повернул руль.

ИСТОЧНИК KP.RU