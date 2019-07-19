В Рязанской области пропал 16-летний подросток
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» в пятницу, 19 июля, опубликовал информацию об исчезновении 16-летнего Дениса Сергеевича Канаева.
Местонахождение подростка неизвестно с 28 июня 2019 года. Отмечается, что парень может находиться в Рязани или Рязанской области.
Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, коротко-стриженный, глаза карие.
Из особых примет называется шрам на левой части лба.
В день исчезновения был одет в: темно-серые джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о Денисе Канаеве просят позвонить по телефону 8 800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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