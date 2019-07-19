2019-07-19T18:48:08+03:00
Общество

В Рязанской области пропал 16-летний подросток

О нем ничего не известно с 28 июня
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» в пятницу, 19 июля, опубликовал информацию об исчезновении 16-летнего Дениса Сергеевича Канаева.

Местонахождение подростка неизвестно с 28 июня 2019 года. Отмечается, что парень может находиться в Рязани или Рязанской области.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, коротко-стриженный, глаза карие.

Из особых примет называется шрам на левой части лба.

В день исчезновения был одет в: темно-серые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о Денисе Канаеве просят позвонить по телефону 8 800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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