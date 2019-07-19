В Рязани «Газель» врезалась в грузовик DAF

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-19T12:53:49+03:00

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В четверг, 18 июля, примерно в 17.05 в Рязани на 198-м километре федеральной трассы М5 «Урал» произошло серьезное ДТП.

35-летний житель Самарской области, управляя автомобилем «Газель» врезался в прицеп грузовика DAF, двигавшегося в попутном направлении. В результате происшествия пострадала 31-летняя пассажирка «Газели», она вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства автоаварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU