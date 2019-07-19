2019-07-19T10:17:26+03:00
Происшествия

Арестован водитель, из-за которого на улице Ситниковской погибла молодая женщина

Вид на жительство у гражданина Азербайджана истекает через месяц, так что – так надежнее
Мария БЛИНОВА
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Фото: кадр с видео участника группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.Фото: кадр с видео участника группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
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7 июля в Рязани произошло страшное ДТП. Погибла молодая женщина, а ее маленькая дочь и еще одна пассажирка получили травмы. Напомним, авария случилась воскресным вечером на улице Ситниковской – на въезде в облцентр со стороны Михайлова.

Лишенный водительский прав гражданин Азербайджана Г. на автомобиле Lexus в нарушении правил пошел на обгон и сбил попутный автомобиль. После этого он выехал на встречку, где снес Kia Rio. За рулем этой иномарки была 36-летняя жительница Рязани – женщина погибла на месте.

Учитывая то, что за руль Г. сел без водительских прав и то, что 22 августа у него заканчивается вид на жительство, следователь попросил суд заключить мужчину под стражу на два месяца.

Прокурор это ходатайство поддержал, сообщает пресс-служба надзорного органа. 18 июля Железнодорожный районный суд это ходатайство удовлетворил.

Видео с места смертельного ДТП на улице Ситниковской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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