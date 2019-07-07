Появилось видео с места серьезного ДТП на Михайловском шоссе Рязани

СЕГОДНЯ 21:23 2019-07-07T21:48:13+03:00

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В воскресенье, 7 июля, на окраине Рязани произошло ДТП. Авария случилась вечером на Михайловском шоссе – напротив бизнес-центра «Ситники». Фото и видео, сделанные очевидцами, опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

На шоссе столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, погибла молодая женщина. Ребенок, находившийся в одной из машин, получил травмы. Официальной информации об этом дорожно-транспортном происшествии пока не поступало.

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Рязань, ДТП на Михайловском шоссе 7 июля..

ИСТОЧНИК KP.RU