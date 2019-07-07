На рязанской дороге лихач улетел со встречки и несколько раз перевернулся

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-07T14:35:20+03:00

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В субботу, 6 июля, в социальной сети ВКотнтакте появилось видео аварии, произошедшей в Рязанской области. Точное время ДТП не указано, однако в паблике «QPMedia.Ru – Новостной агрегатор», выложившем запись, есть информация о том, что авария случилась около деревни Шафторка Сасовского района.

На записи, сделанной из пострадавшего авто, отчетливо видно, как эта легковушка несется по встречке, одну за другой обгоняя машины на своей полосе. Причем такой маневр на этом участке разрешен – разделительная линия разрывная.

Внезапно на встречку перед ней начинает выруливать еще один автомобиль – поворотник его водитель включил, но расстояние до подъезжавшей сзади легковушки явно не рассчитал. Уходя от столкновения, водитель первой машины взял влево, затем начал выравнивать авто, однако на скорости не справился – автомобиль улетел в кювет.

До того, как окончательно остановиться, машина несколько раз перевернулась. Подробности ДТП, в частности состояние водителя и возможных пассажиров, официально пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU