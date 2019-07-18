2019-07-18T11:09:32+03:00
Происшествия

В Рязани потомок «Оки» снес «ВАЗ» – пострадал ребенок

Автомобилем «СЕАЗ» управлял 66-летний водитель
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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17 июля около 8.40 утра на улице Новоселковской Рязани произошла авария, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

66-летний рязанец на «СЕАЗ» (потомок «Оки»), по предварительным данным, ехал со стороны трассы М5 «Урал» в направлении улицы Зубковой и врезался во встречный «ВАЗ-2115». Пострадала 8-летняя пассажирка второй машины – девочку отправили в медучреждение.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще три ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Одна такая авария случилась в микрорайоне Приокский облцентра – здесь столкнулись две легковушки, троллейбус и маршрутка.

В 32 ДТП пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 7 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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