2019-07-17T16:37:05+03:00
Недвижимость

Один из районов Рязанской области на несколько дней останется без газа

На газопроводе пройдут аварийно-ремонтные работы
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В Путятинском районе на несколько дней ограничат подачу газа населению, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина ограничения – аварийно-ремонтные работы на газопроводе.

С 24 по 27 июля газа не будет на предприятиях и у жителей в следующих населенных пунктах:

- с. Путятино;

- п. Агрокультура;

- д. Александровка;

- п. Александровкие выселки;

- с. Воршево;

- п. Выдерга;

- с. Екатериновка;

- п. Свободо-Заводской;

- с. Строевское;

- п. Тырница;

- с. Большая Екатериновка;

- с. Караулово;

- п. Новая Деревня;

- д. Петровка;

- с. Карабухино;

- с. Макеево;

- с. Романовы Дарки;

- д. Сомово;

- п. Воропаевка;

- с. Глебово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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