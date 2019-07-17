Один из районов Рязанской области на несколько дней останется без газа
В Путятинском районе на несколько дней ограничат подачу газа населению, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина ограничения – аварийно-ремонтные работы на газопроводе.
С 24 по 27 июля газа не будет на предприятиях и у жителей в следующих населенных пунктах:
- с. Путятино;
- п. Агрокультура;
- д. Александровка;
- п. Александровкие выселки;
- с. Воршево;
- п. Выдерга;
- с. Екатериновка;
- п. Свободо-Заводской;
- с. Строевское;
- п. Тырница;
- с. Большая Екатериновка;
- с. Караулово;
- п. Новая Деревня;
- д. Петровка;
- с. Карабухино;
- с. Макеево;
- с. Романовы Дарки;
- д. Сомово;
- п. Воропаевка;
- с. Глебово.
ИСТОЧНИК KP.RU