2019-07-17T16:02:51+03:00
Происшествия

Рязанец по поддельному паспорту украл в велопрокате велосипед

Полиция возбудила уголовное дело в отношении вора, а руководителю велопрокатной организации грозит административная ответственность
Поделиться:
Велосипед похитили в Рязани в одной из зон отдыха.Велосипед похитили в Рязани в одной из зон отдыха.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полицейские задержали в Рязани мужчину, подозреваемого в хищении велосипеда из велопроката, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне в дежурную часть обратился руководитель пункта проката велосипедов, расположенного в одной из зон отдыха. Он сообщил, что клиент не вернул взятый в аренду велосипед, и предположил, что его похитили.

Оперативники выехали на место и выяснили, что по условиям проката посетитель предоставил в залог свой паспорт. В итоге документ остался в велопрокате, а клиент исчез вместе с транспортным средством.

Выяснилось, что документ принадлежит человеку, который уже долгое время не проживает в Рязани. При этом ранее гражданин заявлял о пропаже своего паспорта. Кроме того, полицейские обнаружили в паспорте признаки подделки. На место фотографии оригинального документа была вклеена другая. Часть этого фото была испачкана, так что само изображение клиента «читалось» не полностью.

Вскоре оперативники нашли место, куда вор-мошенник сбыл велосипед, а еще через некоторое время задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний рязанец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, административная ответственность грозит и руководителю велопроката, так как брать паспорта в залог запрещено. Паспорт – это государственный документ, и может быть изъят у гражданина России только в исключительных и предусмотренных федеральными законами случаях. После изъятия документа гражданину выдается акт, в котором указывается: дата, место, должность и фамилия лица, составившего акт, фамилия, имя и отчество лица, которому оформлен паспорт, серия и номер изымаемого паспорта и причина его изъятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал: Рязань»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На те же грабли: у рязанцев пошел вал традиционных летних травм
В Кораблинском районе в колодце утонула женщина
Один из районов Рязанской области на несколько дней останется без газа
Электропоезд Шилово-Рязань насмерть сбил мужчину
На Рязанскую область идут сильные дожди с градом
Помещение в самом центре Рязани горадминистрация продает за 1 рубль
Создание «Коровкинского сквера» в Рязани еще не начиналось
На Ласковском озере под Рязанью расчистили береговую линию
Для больных раком рязанцев открыли горячую линию
Парк Морской славы в Рязани благоустроят осенью
На рязанской дороге грузовик вылетел на встречку и снес две легковушки
В перинатальном центре рязанкам рассказали о комфорте во время родов
Рязанцы из «Олимпийского городка» записали обращение к Любимову
ЦПКиО Рязани преобразят к ноябрю – в проекте работы на 55 миллионов
60-летняя рязанка угрожала зарезать свою дочь
В Скопинском районе отсоединившийся во время движения прицеп погубил человека и смял три грузовика
За действия при взрыве газопровода в Рязанской области наградили двух чиновников
Samsung откроет в Рязани свою IT-школу для старшеклассников
Прокуратура Рязанской области ищет специалиста