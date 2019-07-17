Рязанец по поддельному паспорту украл в велопрокате велосипед

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-17T16:02:51+03:00

Велосипед похитили в Рязани в одной из зон отдыха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полицейские задержали в Рязани мужчину, подозреваемого в хищении велосипеда из велопроката, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне в дежурную часть обратился руководитель пункта проката велосипедов, расположенного в одной из зон отдыха. Он сообщил, что клиент не вернул взятый в аренду велосипед, и предположил, что его похитили.

Оперативники выехали на место и выяснили, что по условиям проката посетитель предоставил в залог свой паспорт. В итоге документ остался в велопрокате, а клиент исчез вместе с транспортным средством.

Выяснилось, что документ принадлежит человеку, который уже долгое время не проживает в Рязани. При этом ранее гражданин заявлял о пропаже своего паспорта. Кроме того, полицейские обнаружили в паспорте признаки подделки. На место фотографии оригинального документа была вклеена другая. Часть этого фото была испачкана, так что само изображение клиента «читалось» не полностью.

Вскоре оперативники нашли место, куда вор-мошенник сбыл велосипед, а еще через некоторое время задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний рязанец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, административная ответственность грозит и руководителю велопроката, так как брать паспорта в залог запрещено. Паспорт – это государственный документ, и может быть изъят у гражданина России только в исключительных и предусмотренных федеральными законами случаях. После изъятия документа гражданину выдается акт, в котором указывается: дата, место, должность и фамилия лица, составившего акт, фамилия, имя и отчество лица, которому оформлен паспорт, серия и номер изымаемого паспорта и причина его изъятия.

ИСТОЧНИК KP.RU