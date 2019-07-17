Электропоезд Шилово-Рязань насмерть сбил мужчину
17 июля в Рязани на перегоне недалеко от платформы 203 километр электропоезд, курсирующий между областным центром и поселком Шилово, насмерть сбил мужчину. Погибший – 1975 года рождения, сообщили «Комсомолке» в Восточном СО Московского СУ на транспорте СКР.
Инцидент произошел примерно 7.15. Проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
Напомним, в апреле 2019 года у платформы «Лагерный» попал под пассажирский поезд 20-летний парень. А еще одна трагедия в районе платформы 203 километр была в апреле 2017-го - тоже ранним утром.
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ИСТОЧНИК KP.RU