Рязанка взялась собственноручно очищать реку Лыбедь

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-17T09:03:55+03:00

Не получив должного ответа от чиновников, она принялась сама вытаскивать из воды мусор

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Рязанка Татьяна Вольфсон уже неделю каждое утро уделяет час своего времени на очистку реки Лыбедь. Женщина вылавливает из мутной воды покрышки, целлофан, одежду, бутылки... Кроме того, на свои деньги она наняла рабочего, чтобы тот опилил кусты возле реки, облегчив к ней доступ.

- Идея родилась из ответов. В первом, от администрации города, говорится, что это федеральная зона ответственности. Единственное, что пообещали, это установить здесь урны для мусора, - рассказала Татьяна Вольфсон журналистам телеканала «Город».

Однако местные подразделения федеральных структур от Лыбеди тоже открестились.

- Тогда я решила: раз эта речка ничья, значит она наша. Я хочу, чтобы люди это поняли. Надо не надеяться на власть, а самим что-то делать, - считает героиня сюжета.

Рязанка надеется, что найдутся неравнодушные люди, которые ей помогут.

Экс-депутат Алтайского краевого совета чистит реку Лыбедь.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU