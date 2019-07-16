Два дня в Рязани на десяти улицах будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-16T14:26:25+03:00

Жители Рязани несколько часов проведут без света. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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17 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управлении е энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения – строительные работы.

В среду с 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Ленпоселок, дома с 1 по 31;

- ул. Дорожная, дома с 2 по 41;

- ул. Советская, д. 30а.

Кроме того, 17 и 18 июля с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Хиринская, дома с 6 по 48;

- ул. Хиринский проезд, д. 6, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18;

- ул. Животноводческий проезд, дома с 2 по 40, дома с 3 по 11;

- ул. Животноводческая, дома с 3 по 17, дома с 4 по 46;

- ул. 3-й Усадебный проезд, д. 4, д. 5;

- ул. 2-й Усадебный проезд, д. 7, д. 10, д. 12, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18;

- ул. Усадебная, дома с 6 по 23;

- ул. 1-й Усадебный проезд, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 15, д. 16;

- ул. Коняева, дома с 189 по 203.

ИСТОЧНИК KP.RU