Два дня в Рязани на десяти улицах будут отключать электричество
17 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управлении е энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения – строительные работы.
В среду с 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Ленпоселок, дома с 1 по 31;
- ул. Дорожная, дома с 2 по 41;
- ул. Советская, д. 30а.
Кроме того, 17 и 18 июля с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Хиринская, дома с 6 по 48;
- ул. Хиринский проезд, д. 6, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18;
- ул. Животноводческий проезд, дома с 2 по 40, дома с 3 по 11;
- ул. Животноводческая, дома с 3 по 17, дома с 4 по 46;
- ул. 3-й Усадебный проезд, д. 4, д. 5;
- ул. 2-й Усадебный проезд, д. 7, д. 10, д. 12, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18;
- ул. Усадебная, дома с 6 по 23;
- ул. 1-й Усадебный проезд, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 15, д. 16;
- ул. Коняева, дома с 189 по 203.
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