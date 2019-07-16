Под Рязанью пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу
20 и 21 июля трасса автоспортивного комплекса «Атрон» (деревня Секиотово, Рязанский район) станет ареной третьего этапа чемпионата России по ралли-кроссу. Соревнования пройдут в четырех зачетных группах: класс «Национальный» (Lada Kalina), класс Super-1600 (иномарки, передний привод), класс SuperAuto (иномарки, полный привод) и Д2-Юниор (Lada Kalina с ограничителем).
В субботу, 20 июля, с 11.00 состоятся первые три серии квалификационных заездов. В воскресенье, 21 июля, на 10.30 запланировано официальное открытие соревнований. В 11.00 начнется четвертая (заключительная) серия квалификации. Затем пройдут полуфинальные и финальные заезды.
Вход на трибуны свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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