Полиция ищет вандалов, орудовавших в Комсомольском парке
Проверку проводит местный отдел участковых уполномоченных
Фото: https://vk.com/rznnews62
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Полиция прокомментировала инцидент в Комсомольском парке, где поздним вечером 15 июля орудовали вандалы. Как оказалось, они не только сломали все урны – руки дошли и до скамеек.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, информация о пьяном дебоше неизвестных молодых людей поступила в дежурную часть в 23.00. Стражи порядка прибыли на место, обследовали территорию зеленой зоны и задокументировали факт порчи имущества. Проверка проводится местным отделом участковых уполномоченных.
Личности вандалов до сих пор не установлены, обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU