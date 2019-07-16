2019-07-16T12:31:36+03:00
Происшествия

Полиция ищет вандалов, орудовавших в Комсомольском парке

Проверку проводит местный отдел участковых уполномоченных
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: https://vk.com/rznnews62Фото: https://vk.com/rznnews62
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Полиция прокомментировала инцидент в Комсомольском парке, где поздним вечером 15 июля орудовали вандалы. Как оказалось, они не только сломали все урны – руки дошли и до скамеек.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, информация о пьяном дебоше неизвестных молодых людей поступила в дежурную часть в 23.00. Стражи порядка прибыли на место, обследовали территорию зеленой зоны и задокументировали факт порчи имущества. Проверка проводится местным отделом участковых уполномоченных.

Личности вандалов до сих пор не установлены, обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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