В Рязани обнаружили еще 14 водителей-наркоманов
Большинство из них документов на вождения уже лишили
Фото: Татьяна Расюк.
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С начала года прокуратура Московского района выявила 14 человек, одновременно имеющих водительские удостоверения и состоящих на учете в Областном клиническом наркодиспансере, сообщает пресс-служба надзорного органа.
У всех при этом диагноз наркомания, с которым управлять автомобилем или другим источником повышенной опасности противопоказано.
Однако просто лишать их водительских прав нельзя – только через суд. По 10 случаям исковые заявления прокуратуры уже удовлетворены, еще 4 находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU