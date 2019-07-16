2019-07-16T12:08:58+03:00
Общество

В Рязани обнаружили еще 14 водителей-наркоманов

Большинство из них документов на вождения уже лишили
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Фото: Татьяна Расюк.Фото: Татьяна Расюк.
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С начала года прокуратура Московского района выявила 14 человек, одновременно имеющих водительские удостоверения и состоящих на учете в Областном клиническом наркодиспансере, сообщает пресс-служба надзорного органа.

У всех при этом диагноз наркомания, с которым управлять автомобилем или другим источником повышенной опасности противопоказано.

Однако просто лишать их водительских прав нельзя – только через суд. По 10 случаям исковые заявления прокуратуры уже удовлетворены, еще 4 находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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