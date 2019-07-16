Губернатор остался доволен благоустройством рязанских дворов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-16T07:51:58+03:00

Николай Любимов посмотрел, как в областном центре реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»

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15 июля губернатор Николай Любимов побывал в нескольких дворах Рязани и понаблюдал, как ведется благоустройство территорий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона посетил дворы дома №29 по улице Бирюзова и дома №41 на улице Высоковольтной. Здесь идут работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как решили сами люди, помимо основных работ проводятся и дополнительные. Для этого жильцы скинулись и оплатили 20% от сметной стоимости.

Фото: правительство Рязанской области.

На этих площадках предусмотрен ремонт проездов, освещение, установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, ограждений и так далее. В настоящее время большая часть работ уже выполнена.

- Видно, что дворы действительно современные, красивые, удобные для людей, - отметил Любимов. - Конечно, есть определенные замечания, но, главное, чтобы они устранялись достаточно быстро и в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU