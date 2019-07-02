Рязанцы пожертвовали десятки тысяч рублей на ремонт автомобильной дороги

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-02T13:23:28+03:00

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В поселке Чучково отремонтируют автомобильную дорогу по улице Совхозной и благоустроят двор на улице Сосновой. Деньги на работы поступили, в том числе, от местных жителей, в виде добровольных пожертвований.

Как отмечают районные власти, все работы проходят в рамках проекта местных инициатив. Это тот случай, когда местные жители не просто просят что-то отремонтировать, но и вкладываются рублем.

Согласно отчету, на ремонт дороги по улице Совхозной было собрано 637 926 рублей. Из них:

- 478 444 рублей — субсидия из областного бюджета;

- 95 688 рублей — деньги местного бюджета;

- 31 896 рублей — добровольные пожертвования граждан;

- 31 896 рублей — добровольные пожертвования юридических лиц.

Ремонт двора по улице Сосновой. Фото: администрация Чучковского района.

Что касается благоустройства двора по улице Сосновой, то на эти цели понадобилось 1 653 055 рублей. Из них:

- 1 239 791 рубль — субсидия из областного бюджета;

- 247 958 рублей — деньги местного бюджета;

- 82 652 рублей — добровольные пожертвования граждан;

- 82 652 рублей — добровольные пожертвования юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU